سرايا القدس: دمرنا دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه” بعبوة “ثاقب – خرقية” في محيط ملعب رفح البلدي وسط مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 14:40

سرايا القدس: دمرنا دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه” بعبوة “ثاقب – خرقية” في محيط ملعب رفح البلدي وسط مدينة رفح

منذ 16 mins 3 July، 2024
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