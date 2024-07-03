سرايا القدس: دمرنا دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه” بعبوة “ثاقب – خرقية” في محيط ملعب رفح البلدي وسط مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 14:40
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سرايا القدس: دمرنا دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه” بعبوة “ثاقب – خرقية” في محيط ملعب رفح البلدي وسط مدينة رفح
منذ 16 mins
3 July، 2024
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