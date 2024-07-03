الإليزيه: الرئيس ماكرون يحث نتنياهو على عدم اطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 11:36
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المقاومة الاسلامية قصفت كريات شمونة (قرية الخالصة المحتلة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء على بلدة الزلوطية
مراسل المنار: قصف مدفعي معادٍ يستهدف بيوتاً قرب الجدار في بلدة كفركلا جنوب لبنان
المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها البطولي لتوغل قوات الاحتلال في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح
رئيس مجلس "مرغليوت": نحن لاجئون والفنادق هي مخيمات لاجئين بكل معنى الكلمة
كتائب شهداء الاقصى: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات لآليات العدو في حي الشجاعية بغزة
وكالة رويترز: 12 مسؤولا أميركيا في ادارة بايدن استقالوا من مناصبهم احتجاجا على العدوان الصهيوني على غزة
قوات العاصفة- كتيبة نابلس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الضاحية بنابلس
إعلام العدو: إصابة مستوطن بإطلاق نار قرب مستوطنة "هار براخا" في نابلس بالضفة الغربية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الاسلامية استهدفت موقع جل العلام بقذائف المدفعية وأصابته اصابة مباشرة
نائب الامين العام لحزب الله: إذا كان ما يحدث في غزة مزيجاً بين الحرب وعدم الحرب فلا يمكننا الآن الإجابة حول رد فعلنا
الشيخ نعيم قاسم: إذا شنت "إسرائيل" حرباً على لبنان فهذا يعني انها لن تتحكم في مداها أو من سيدخل فيها
العدوان الصهيوني على قطاع غزة يدخل يومه الـ271 وسط تكثيف للهجمات الجوية والبرية والبحرية على مناطق متفرقة بالقطاع
المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها البطولي لتوغل قوات الاحتلال في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح
مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من الاجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر في حي الشجاعية بغزة
شبكة سي إن إن : الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي برئيس الوزراء "الإسرائيلي" خلال زيارة الأخير إلى واشنطن
وكالة الأنباء الفرنسية عن الإليزيه: الرئيس الفرنسي يدعو نتنياهو إلى منع اشتعال الوضع بين "إسرائيل" وحزب الله
الإليزيه: الرئيس ماكرون يحث نتنياهو على عدم إطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح في قطاع غزة
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الإليزيه: الرئيس ماكرون يحث نتنياهو على عدم اطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح في قطاع غزة
منذ 1 ساعة
3 July، 2024
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