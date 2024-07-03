وكالة الانباء الفرنسية عن الإليزيه: الرئيس الفرنسي يدعو نتنياهو الى منع اشتعال الوضع بين “اسرائيل” وحزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 11:36

وكالة الانباء الفرنسية عن الإليزيه: الرئيس الفرنسي يدعو نتنياهو الى منع اشتعال الوضع بين “اسرائيل” وحزب الله

منذ 1 ساعة 3 July، 2024
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