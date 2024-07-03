اعلام العدو عن قادة 4 كتائب عسكرية تعمل في غزة: حالة إنهاك بين الجنود بسبب الخدمة المتواصلة منذ 9 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 3 2024 - 10:04
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الاسلامية: استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كفرجلعادي رداً على الاعتداءات وخصوصا في بلدة بليدا
مراسل المنار: قصف مدفعي معادٍ يستهدف منازل قرب الجدار في بلدة كفركلا جنوب لبنان
نائب الامين العام لحزب الله: إذا كان ما يحدث في غزة مزيجاً بين الحرب وعدم الحرب فلا يمكننا الآن الإجابة حول رد فعلنا
الشيخ نعيم قاسم: إذا شنت "إسرائيل" حرباً على لبنان فهذا يعني انها لن تتحكم في مداها أو من سيدخل فيها
المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها البطولي لتوغل قوات الاحتلال في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح
رئيس مجلس "مرغليوت": نحن لاجئون والفنادق هي مخيمات لاجئين بكل معنى الكلمة
كتائب شهداء الاقصى: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات لآليات العدو في حي الشجاعية بغزة
شبكة سي إن إن : الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي برئيس الوزراء "الإسرائيلي" خلال زيارة الأخير إلى واشنطن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
قوات العاصفة- كتيبة نابلس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الضاحية بنابلس
إعلام العدو: إصابة مستوطن بإطلاق نار قرب مستوطنة "هار براخا" في نابلس بالضفة الغربية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
اعلام العدو عن قادة 4 كتائب عسكرية تعمل في غزة: حالة إنهاك بين الجنود بسبب الخدمة المتواصلة منذ 9 أشهر
منذ 23 mins
3 July، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
أرامكو” تواصل تصدر قائمة أقوى 20 علامة تجارية في آسيا
أكبر مصانع مصر تعود للعمل
قصف مدفعي اسرائيلي مكثف وإطلاق نار من الآليات شرق مدينة بيت حانون وشمال منطقة تلة مرحبا قليبو شمال قطاع غزة ونزوح عدد من الأهالي.
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة