اعلام العدو عن قادة 4 كتائب عسكرية تعمل في غزة: حالة إنهاك بين الجنود بسبب الخدمة المتواصلة منذ 9 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 10:04

اعلام العدو عن قادة 4 كتائب عسكرية تعمل في غزة: حالة إنهاك بين الجنود بسبب الخدمة المتواصلة منذ 9 أشهر

منذ 23 mins 3 July، 2024
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