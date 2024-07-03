وكالة رويترز: 12 مسؤولاً أميركياً في ادارة بايدن استقالوا من مناصبهم احتجاجا على العدوان الصهيوني على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 10:04

وكالة رويترز: 12 مسؤولاً أميركياً في ادارة بايدن استقالوا من مناصبهم احتجاجا على العدوان الصهيوني على غزة

منذ 59 mins 3 July، 2024
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