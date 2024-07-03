اعلام العدو: ستُعرض على رئيس الأركان “هرتسي هاليفي” في الأيام المقبلة التحقيقات الأولية في إخفاقات الحرب مع التركيز على المعارك الرئيسية في النقب الغربي يوم السابع من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 10:04

اعلام العدو: ستُعرض على رئيس الأركان “هرتسي هاليفي” في الأيام المقبلة التحقيقات الأولية في إخفاقات الحرب مع التركيز على المعارك الرئيسية في النقب الغربي يوم السابع من أكتوبر

منذ 60 mins 3 July، 2024
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