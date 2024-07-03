جيش العدو: إصابة 24 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية من بينهم 23 في معارك غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 10:04

جيش العدو: إصابة 24 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية من بينهم 23 في معارك غزة

منذ 1 ساعة 3 July، 2024
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