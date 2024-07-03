اختفاء تام لطيران الاستطلاع وعودة المواطنين تدريجيا لمنازلهم شرق خانيونس وقصف مدفعي على المناطق الجنوبية لرفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 05:30

اختفاء تام لطيران الاستطلاع وعودة المواطنين تدريجيا لمنازلهم شرق خانيونس وقصف مدفعي على المناطق الجنوبية لرفح

منذ 27 mins 3 July، 2024
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