المقاومة الإسلامية في العراق: بالإشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ نفذنا عمليةً عسكرية بواسطة الصواريخِ استهدفت هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 2 2024 - 23:24

المقاومة الإسلامية في العراق: بالإشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ نفذنا عمليةً عسكرية بواسطة الصواريخِ استهدفت هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة

منذ 17 mins 2 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة