مفوض شكاوى الجنود السابق اللواء “إسحاق بريك”: إن القتال في قطاع غزة الذي فقد هدفه يجب أن يتوقف فوراً جنودنا يقتلون ويجرحون عبثًا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 20:18

مفوض شكاوى الجنود السابق اللواء “إسحاق بريك”: إن القتال في قطاع غزة الذي فقد هدفه يجب أن يتوقف فوراً جنودنا يقتلون ويجرحون عبثًا

منذ 1 ساعة 2 July، 2024
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