إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 17:16

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها

منذ 13 mins 2 July، 2024
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