قوات العاصفة – كتيبة نابلس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الضاحية شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 17:16
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قوات العاصفة – كتيبة نابلس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الضاحية شرق نابلس
منذ 28 mins
2 July، 2024
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