الخارجية السورية: الكيان “الإسرائيلي” يثبت يومًا بعد يوم بأنه لا يعير أي اهتمام للقانون الدولي ويستهتر عن عمد بقرارات مجلس الأمن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 17:16

الخارجية السورية: الكيان “الإسرائيلي” يثبت يومًا بعد يوم بأنه لا يعير أي اهتمام للقانون الدولي ويستهتر عن عمد بقرارات مجلس الأمن

منذ 31 mins 2 July، 2024
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