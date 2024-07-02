مصادر فلسطينية: بدء عودة عدد من المواطنين إلى منازلهم شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 17:16

مصادر فلسطينية: بدء عودة عدد من المواطنين إلى منازلهم شرق خانيونس

منذ 36 mins 2 July، 2024
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