مراسل المنار: استشهاد مواطن من الزلوطية في الاعتداء الذي استهدف البلدة قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 15:44

مراسل المنار: استشهاد مواطن من الزلوطية في الاعتداء الذي استهدف البلدة قبل قليل

منذ 2 ساعة 2 July، 2024
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