قناة 13 العبرية: الاشتباه بإطلاق نيران قناصة جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 14:12
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المقاومة الاسلامية: استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كفرجلعادي رداً على الاعتداءات وخصوصا في بلدة بليدا
مراسل المنار: العدو الصهيوني استهدف بصاروخ موجه المنطقة الواقعة بين بلدتي البستان والزلوطية جنوب لبنان
رئيس مجلس الجليل الأعلى: من المستحيل الوصول وتحديد حالة الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية والمباني في مستوطنات الجليل
إعلام العدو: حرب الاستنزاف التي تدار في الشمال خلفت دماراً وخراباً في أكثر من 130 مستوطنة
إعلام العدو: تسجيل 1023 إصابة لمبان وبنى تحتية جراء صواريخ حزب الله ومسيراته في الشمال
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون من العيار الثقيل مقرا للقيادة والسيطرة للعدو في موقع "أبو عريبان" بمحور "نتساريم"
وزارة الصحة في غزة: 25 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
مصادر فلسطينية: 17 شهيدا جراء قصف مدفعي أدى إلى مجزرة في منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
وزارة التربية الفلسطينية: استشهاد 8672 طالبا و497 معلما وإداريا وإصابة نحو 18 ألفاً في قطاع غزة والضفة منذ بدء العدوان
إعلام العدو: التقديرات في الجيش أن هناك حاجة إلى 4 أسابيع إضافية لإتمام العملية في رفح
الأونروا: نتوقع نزوح 250 ألف فلسطيني من مدينة خان يونس رغم أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة
المتحدث باسم جيش العدو: مقتل جنديين وإصابة جندي من الكتيبة 121 التابعة للواء الثامن في معارك وسط قطاع غزة
جيش العدو: إصابة 44 جنديا إسرائيليا بين يومي الأحد والإثنين منهم 14 جنديا في قطاع غزة
بن غفير لإذاعة العدو: رئيس الشاباك هددني في قضية الإفراج عن أسرى غزة لأنه يعارض سياستي بتشديد القمع
مسؤولون في "الشاباك": من الأفضل أن يستثمر "بن غفير" طاقته في حل أزمة السجون بدلا من إطلاق شعارات كاذبة
نيويورك تايمز عن مسؤولين صهاينة: الجيش يخشى من حرب أبدية تتآكل فيها طاقاته وذخائره تدريجيا
إعلام العدو: القيادة المركزية "الإسرائيلية" تجهل كيفية التعامل مع تهديد المتفجرات في مخيمات الضفة الغربية
هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينيا خلال الساعات الماضية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة
صحيفة "The Marker" العبرية: "شلل في ميناء "إيلات" منذ 6 أشهر وفي حزيران رست سفينة واحدة فقط ولا حلول في الأفق القريب
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قناة 13 العبرية: الاشتباه بإطلاق نيران قناصة جنوب نابلس
منذ 60 mins
2 July، 2024
عاجل
نابلس
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