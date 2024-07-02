غارة صهيونية تستهدف حي المنارة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 03:30

غارة صهيونية تستهدف حي المنارة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 45 mins 2 July، 2024
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