مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة محلية الصنع خلال اقتحامها لمخيم بلاطة شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 03:30

مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة محلية الصنع خلال اقتحامها لمخيم بلاطة شرق نابلس

منذ 47 mins 2 July، 2024
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