مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة محلية الصنع خلال اقتحامها لمخيم بلاطة شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة محلية الصنع خلال اقتحامها لمخيم بلاطة شرق نابلس
منذ 47 mins
2 July، 2024
عاجل
الضفة الغربية
مخيم بلاطة
نابلس
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