غزة | مأساة متجددة لآلاف العائلات النازحة بعد أوامر جيش الاحتلال بإخلاء مناطق واسعة من خانيوس

تجددت مأساة النزوح والتشريد للنازحين من جديد، بعد تحذيرات جيش الاحتلال باخلاء مساحات ومناطق واسعة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزّة.

استكمالاً لجريمة العقاب الجماعي والابادة الجماعية، أمر جيش الاحتلال امس الاثنين، بإخلاء أحياء في خانيونس ورفح في جنوب القطاع الفلسطيني، لتجدد معه معاناة النزوح لآلاف العائلات الغزّية، النازحة محافظتي غزّة وشمالها، والذين لا يجدون مكاناً آمناً للسكن في القطاع.

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آلاف العائلات تضطر للنزوح لحماية من تبقّى من أطفالهم، الذين يعانون سوء التغذية والأمراض المعدية، ما يفاقم معاناة النازحين،الذين باتوا مهددين للمبيت في العراء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على شبكات التواصل الاجتماعي “إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا .. عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية”.

المصدر: وكالات فلسطينية