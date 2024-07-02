إفراغ مستشفى غزة الأوروبي شرق خانيونس بغزة من المعدات بعد تهديد جيش العدو الاسرائيلي بالتوغل في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 00:26

إفراغ مستشفى غزة الأوروبي شرق خانيونس بغزة من المعدات بعد تهديد جيش العدو الاسرائيلي بالتوغل في المنطقة

منذ 52 mins 1 July، 2024
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