انتشال شهيدة طفلة وعدد من الإصابات وسط أعمال بحث عن مفقودين بعد استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 22:54

انتشال شهيدة طفلة وعدد من الإصابات وسط أعمال بحث عن مفقودين بعد استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 22 mins 1 July، 2024
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