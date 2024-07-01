انتشال شهيدة طفلة وعدد من الإصابات وسط أعمال بحث عن مفقودين بعد استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 22:54
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المقاومة الاسلامية: استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كفرجلعادي رداً على الاعتداءات وخصوصا في بلدة بليدا
قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بقذائف الهاون قوات العدو المتوغلة في منطقة "كف المشروع" شرق مدينة رفح
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مراسل المنار: 5 شهداء و10جرحى بقصف الاحتلال تجمعاً للأهالي في شارع الجلاء غرب مدينة غزة
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: قصفنا بقذائف الهاون قوات العدو وآلياته المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
سلطات الاحتلال تفرج عن 55 أسيرا من قطاع غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
انتشال شهيدة طفلة وعدد من الإصابات وسط أعمال بحث عن مفقودين بعد استهداف العدو الاسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
منذ 22 mins
1 July، 2024
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