العدو الاسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 19:52

العدو الاسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 30 mins 1 July، 2024
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