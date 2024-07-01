اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كفار جلعادي وتل حاي في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 19:52

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كفار جلعادي وتل حاي في إصبع الجليل

منذ 40 mins 1 July، 2024
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