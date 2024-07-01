طيران العدو الاسرائيلي يشن غارة على محيط برج القدس قرب مجمع الصحابة الطبي بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 1 2024 - 19:50
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
01 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الاسلامية استهدفت مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة راموت نفتالي ردا على الاعتداءات وخصوصا في بلدة حولا
قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بقذائف الهاون قوات العدو المتوغلة في منطقة "كف المشروع" شرق مدينة رفح
سرايا القدس استهدفت بقذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور نتساريم
قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بقذائف الهاون قوات العدو المتوغلة في منطقة "كف المشروع" شرق مدينة رفح
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تحشدات العدو المتوغلة في قاطع رفح محيط القرية السويدية برشقة صاروخية وبقذائف الهاون
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: قصفنا بقذائف الهاون قوات العدو وآلياته المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
طيران العدو الاسرائيلي يشن غارة على محيط برج القدس قرب مجمع الصحابة الطبي بمدينة غزة
منذ 1 ساعة
1 July، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في جورين بالجليل الغربي
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 1-7-2024
العدو الاسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة