اعلام العدو: أكثر من 800 ضابط “إسرائيلي” برتبة عقيد ومقدم قدموا استقالاتهم هذا العام بنسبة تكاد تكون غير مسبوقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 1 2024 - 19:50

اعلام العدو: أكثر من 800 ضابط “إسرائيلي” برتبة عقيد ومقدم قدموا استقالاتهم هذا العام بنسبة تكاد تكون غير مسبوقة

منذ 1 ساعة 1 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة