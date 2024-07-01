مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يخترق حاجز الصوت بشكل منخفض للمرة الثانية خلال عشر دقائق محدثا دويا قويا في اجواء العديد من المناطق الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 13:28

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يخترق حاجز الصوت بشكل منخفض للمرة الثانية خلال عشر دقائق محدثا دويا قويا في اجواء العديد من المناطق الجنوبية

منذ 10 mins 1 July، 2024
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