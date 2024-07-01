وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و 91 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 13:26

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و 91 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

منذ 13 mins 1 July، 2024
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