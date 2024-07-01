كتائب القسام: تمكنا من قنص جندي صهيوني داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 13:26

كتائب القسام: تمكنا من قنص جندي صهيوني داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 16 mins 1 July، 2024
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