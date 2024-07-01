وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على غزة 37900 شهيد و87060 جريحاً منذ بدء العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 13:26
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قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بقذائف الهاون قوات العدو المتوغلة في منطقة "كف المشروع" شرق مدينة رفح
قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بقذائف الهاون قوات العدو المتوغلة في منطقة "كف المشروع" شرق مدينة رفح
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: قصفنا بقذائف الهاون قوات العدو وآلياته المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
مدير مجمع الشفاء الطبي بعد الإفراج عنه: ملف الأسرى يجب أن يكون حاضرا على الطاولة في كل المفاوضات حتى تبييض السجون
"يديعوت احرونوت" الصهيونية: يدرك الجيش "الاسرائيلي" انه لا يوجد معركة محدودة مع لبنان بل ستتحول الى حرب اقليمية
الصحة الفلسطينية: شهيد و5 اصابات بينها اصابتان بحالة خطيرة في قصف صهيوني لمخيم نور شمس في طولكرم
الحزب الديمقراطي اللبناني في ذكرى تأسيسه الـ 23: ملتزمون بمواقفنا الوطنية وحب الوطن والموجات لن تغير في مبادئنا
المقاومة الاسلامية تستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو بمستعمرة يرؤون ردا على اعتداءات العدو على الجنوب وخاصة كفركلا
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: استشهاد الصحافي محمد أبو شريعة وارتفاع عدد الشهداء الصحافيين الى 153 منذ بدء العدوان
سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تحشدات العدو المتوغلة في قاطع رفح محيط القرية السويدية برشقة صاروخية وبقذائف الهاون
هيئة البث الصهيونية: إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي مع آخرين اعتقلوا أثناء الحرب بسبب امتلاء السجون
محمد أبو سلمية بعد الإفراج عنه: الاسرى في سجون الاحتلال تعرضوا للتعذيب والتجويع ووضعهم مأساوي وكارثي
الوزير السابق في مجلس الحرب الصهيوني بني غانتس: على الحكومة الاستقالة ومن اتخذ قرار الإفراج عن أبو سلمية يجب أن يقال
إعلام العدو عن مصدر في الجيش الصهيوني: حماس تمكنت من إعادة تأهيل نفسها عسكريا وماليا
مصادر فلسطينية: استشهاد فتى وسيدة واصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على غزة 37900 شهيد و87060 جريحاً منذ بدء العدوان
منذ 21 mins
1 July، 2024
عاجل
العدوان على غزة
غزة
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