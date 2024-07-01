وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على غزة 37900 شهيد و87060 جريحاً منذ بدء العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 1 2024 - 13:26

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على غزة 37900 شهيد و87060 جريحاً منذ بدء العدوان

منذ 21 mins 1 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة