وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 37,900 شهيدا و87,060 مصابا منذ 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 1 2024 - 13:26

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 37,900 شهيدا و87,060 مصابا منذ 7 أكتوبر

منذ 14 mins 1 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة