الاحتلال يستهدف مجموعة من المواطنين قرب بركة الشيخ رضوان  ‫بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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July 1 2024 - 11:46

الاحتلال يستهدف مجموعة من المواطنين قرب بركة الشيخ رضوان  ‫بمدينة غزة

منذ 46 mins 1 July، 2024
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