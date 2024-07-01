أبو سليمة بعد الافراج عنه: سنعيد بناء غزة وبناء مجمع الشفاء الطبي من جديد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 10:06

أبو سليمة بعد الافراج عنه: سنعيد بناء غزة وبناء مجمع الشفاء الطبي من جديد

منذ 26 mins 1 July، 2024
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