‏المقاومة الإسلامية تشن هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على ‏مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة “راوية” مستهدفة مبنى القيادة فيها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 20:06

‏المقاومة الإسلامية تشن هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على ‏مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة “راوية” مستهدفة مبنى القيادة فيها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها

منذ 2 ساعة 30 June، 2024
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