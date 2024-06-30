المقاومة الإسلامية تشن هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة “راوية” مستهدفة مبنى القيادة فيها وأماكن تموضع ضباطها وجنودها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 20:06
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المقاومة الإسلامية تشن هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة “راوية” مستهدفة مبنى القيادة فيها وأماكن تموضع ضباطها وجنودها
منذ 2 ساعة
30 June، 2024
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