قناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخ دفاع جوي بالجليل الأعلى تجاه هدف تبين أنه “كاذب” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 14:46

قناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخ دفاع جوي بالجليل الأعلى تجاه هدف تبين أنه “كاذب”

منذ 3 ساعة 30 June، 2024
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