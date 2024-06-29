العميد يحيى سريع: الإعلام الحربي سيوزع مشاهد استهداف هذا الزورق لسفينة ( Transworld Navigator ) في تمام الثالثة عصر غد الأحد إن شاء الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 23:20

العميد يحيى سريع: الإعلام الحربي سيوزع مشاهد استهداف هذا الزورق لسفينة ( Transworld Navigator ) في تمام الثالثة عصر غد الأحد إن شاء الله

منذ 42 mins 29 June، 2024
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