المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تكشف الستار عن زورق جديد يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 23:20

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تكشف الستار عن زورق جديد يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة

منذ 44 mins 29 June، 2024
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