جيش العدو: إصابة 22 جنديا خلال ال 24 ساعة الماضية بجروح متفاوتة في معارك قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 23:20

جيش العدو: إصابة 22 جنديا خلال ال 24 ساعة الماضية بجروح متفاوتة في معارك قطاع غزة

منذ 1 ساعة 29 June، 2024
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