إذاعة جيش العدو: الإعلان عن مقتل جنديين “إسرائيليين” خلال المعارك شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 29 2024 - 21:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية بغزة
سرايا القدس قصفت بقذائف الهاون مركزاً قيادياً للعدو وتجمعاً للجنود والآليات في حي الشجاعية بغزة
أسامة حمدان: الميناء العائم التي أنشأته الإدارة الأمريكية على ساحل غزة لم يكن إلا دعاية واستعراضاً سياسيا رخيصا
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إذاعة جيش العدو: الإعلان عن مقتل جنديين “إسرائيليين” خلال المعارك شمال قطاع غزة
منذ 9 mins
29 June، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
إعلام العدو: بالإضافة إلى القتيلين تم الإعلان عن إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة
الدفاع المدني بغزة: تردنا على مدار الساعة نداءات استغاثة من محاصرين في منازلهم ولا نستطيع الوصول للحي لتعرضه للقصف على مدار اللحظة
الدفاع المدني بغزة: هناك أعداد كبيرة من الشهداء في شوارع حي الشجاعية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة