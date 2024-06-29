الدفاع المدني بغزة: تردنا على مدار الساعة نداءات استغاثة من محاصرين في منازلهم ولا نستطيع الوصول للحي لتعرضه للقصف على مدار اللحظة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 29 2024 - 21:42

الدفاع المدني بغزة: تردنا على مدار الساعة نداءات استغاثة من محاصرين في منازلهم ولا نستطيع الوصول للحي لتعرضه للقصف على مدار اللحظة

منذ 17 mins 29 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة