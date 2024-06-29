كتائب القسام: يواصل مجاهدو القسام تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ضمن كمائن مركبة معدة مسبقًا ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 21:40
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العدوان الصهيوني يتواصل على قطاع غزة لليوم الـ267 وسط استمرار قصف المدنيين وحرب التجويع
كتائب القسام: يواصل مجاهدو القسام تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ضمن كمائن مركبة معدة مسبقًا ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم
منذ 22 mins
29 June، 2024
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