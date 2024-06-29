رئيس شركة الكهرباء “الإسرائيلية”: حتى أولئك الذين اشتروا المولدات الكهربائية لن يستفيدوا منها في حالة الحرب مع حزب الله لأن المولد يحتاج إلى “ديزيل” كي يعمل لكن المعامل لن تتمكن من العمل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 21:42

رئيس شركة الكهرباء “الإسرائيلية”: حتى أولئك الذين اشتروا المولدات الكهربائية لن يستفيدوا منها في حالة الحرب مع حزب الله لأن المولد يحتاج إلى “ديزيل” كي يعمل لكن المعامل لن تتمكن من العمل

منذ 25 mins 29 June، 2024
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