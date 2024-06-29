الهلال الأحمر الفسطيني: أخلينا مقرنا الإداري المؤقت في منطقة مواصي خانيونس بشكل كامل بسبب سقوط الشظايا على مبنى المقر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 21:40

الهلال الأحمر الفسطيني: أخلينا مقرنا الإداري المؤقت في منطقة مواصي خانيونس بشكل كامل بسبب سقوط الشظايا على مبنى المقر

منذ 38 mins 29 June، 2024
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