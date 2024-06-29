كتائب المجاهدين: خاض مجاهدونا اشتباكات مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في محور تقدم الشجاعية شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 29 2024 - 21:40

كتائب المجاهدين: خاض مجاهدونا اشتباكات مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في محور تقدم الشجاعية شرقي مدينة غزة

منذ 1 ساعة 29 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة