أسامة حمدان: تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 19:56

أسامة حمدان: تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة

منذ 34 mins 29 June، 2024
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