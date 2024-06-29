إعلام العدو: احتجاجاً على الأوضاع في الشمال تم إغلاق الشارع الرقم 90 عند مدخل كيبوتس “عميعاد” في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 19:56

إعلام العدو: احتجاجاً على الأوضاع في الشمال تم إغلاق الشارع الرقم 90 عند مدخل كيبوتس “عميعاد” في الجليل الأعلى

منذ 1 ساعة 29 June، 2024
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