كتائب شهداء الأقصى: قصف تمركز لقوات العدو الصهيوني وآلياتهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 19:56

كتائب شهداء الأقصى: قصف تمركز لقوات العدو الصهيوني وآلياتهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون

منذ 1 ساعة 29 June، 2024
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