كتائب القسام: في كمين أُعد مسبقًا فجر مجاهدونا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 19:56

كتائب القسام: في كمين أُعد مسبقًا فجر مجاهدونا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

منذ 2 ساعة 29 June، 2024
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