كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120ملم وتحقق إصابات وهبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 18:06

كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120ملم وتحقق إصابات وهبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى

منذ 22 mins 29 June، 2024
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