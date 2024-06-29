الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية يبث بعد قليل مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية حامية موقع بركة ريشا التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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June 29 2024 - 18:06

الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية يبث بعد قليل مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية حامية موقع بركة ريشا التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية

منذ 27 mins 29 June، 2024
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