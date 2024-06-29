مراسل المنار: الطيران المسيّر المعادي استهدف بلدة خربة سلم من دون تسجيل اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 18:06
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الإمام الخامنئي في مؤتمر شهداء الدفاع عن الحرم: مخطط الاستكبار عبر الدواعش كان في النهاية السيطرة على إيران
الإمام الخامنئي: كانوا يخططون ان يكون الشرق الاوسط تحت حاكمية الولايات المتحدة عبر دعم الفصائل التكفيرية
الإمام الخامنئي: الحركة التي قام بها أبطال الدفاع المقدس انقذت المنطقة برمتها من هذا المخطط الكبير
الإمام الخامنئي: المدافعون عن الحرم خرجوا لدفع المخططات الأجنبية التي كانت في العراق وسوريا ولبنان
السيد نصر الله: نحن الشعوب المظلومة ننعم بوجود فرصة إلهية عظيمة الا وهي الجمهورية الإسلامية المباركة في ايران
إعلام العدو: سقوط 3 صواريخ في منطقتي تل حاي ومسكفعام في الجليل الأعلى
سرايا القدس: فجرنا عبوتين أرضيتين بعدد من آليات العدو قرب موقع عيسى في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة
سرايا القدس قصفت بقذائف الهاون مركزاً قيادياً للعدو وتجمعاً للجنود والآليات في حي الشجاعية بغزة
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
القوات اليمنية: استهداف سفينة ioannis في البحر الأحمر بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار الحظر
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: الطيران المسيّر المعادي استهدف بلدة خربة سلم من دون تسجيل اصابات
منذ 59 mins
29 June، 2024
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الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية يبث بعد قليل مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية حامية موقع بركة ريشا التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية
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